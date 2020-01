Star Wars 9 - szkice z wizji niedoszłego reżysera. Tak mogła wyglądać największa bitwa Gwiezdnej Sagi

Wyciek ze Star Wars 9 ponownie trafił do sieci. Czytaliśmy już o szczegółach ze scenariusza Colina Trevorrowa i Dereka Connolly'ego, które wielu zaskoczyły, bo prezentowały sporo ciekawych i niespodziewanych pomysłów. Możemy zobaczyć, jak niektóre z nich wyglądają, ponieważ szkice koncepcyjne dodają wiele do wyobrażeń jakie mogliśmy mieć po zapoznaniu się z informacjami.

Dokładnie mamy 20 grafik z filmu, który nosił tytuł Star Wars: Duel of the Fates.

Fabuła Star Wars 9 mogła być inna

Colin Trevorrow i Derek Connolly wychodzili od Ostatniego Jedi i dopasowywali swoje pomysły do rzeczy znanych ze świata Gwiezdnych Wojen. W tej wersji nie było Imperatora Sheeva Palpatine'a, a głównym czarnym charakterem miał być Kylo Ren, który coraz bardziej oddawał się Ciemnej Stronie Mocy.

Mieliśmy dowiedzieć się, że Najwyższy Porządek opanował prawie całą galaktykę i zablokował komunikację. Dlatego bohaterowie nie mogli wezwać nikogo na pomoc w końcówce części VIII. W skrócie mieli przypuścić atak na Coruscant (planeta przez lata była stolicą Republiki, widzieliśmy ją w prequelach), która jest siedzibą rządu Najwyższego Porządku. To tu na życzenie Kylo Rena kieruje nim kanclerz Hux. Ze świątyni Jedi chcieli wysłać wiadomość galaktyce nagraną przez Leię. Miało dość do wielkie rebelii i starcia armii Najwyższego Porządku z żołnierzami sił dobra, wśród których byli najemnicy, mieszkańcy Coruscant, a nawet szturmowcy-dezerterzy, którzy zostali zainspirowani przez generała Finna. Szkice pokazują, że to mogły być wyjątkowe sceny, które mogły dać prawdopodobnie największą bitwę w historii Gwiezdnej Sagi. Coś, czego fani oczekiwali po wielkim finale.

Inna część akcji miała rozgrywać się na Mortis (mistyczna planeta osadzona w samej Mocy, znana z serialu Wojny Klonów), na której miało dojść do walki Kylo Rena z Rey. Mieliśmy też zobaczyć tajemniczego Sitha, który uczy Kylo Rena oraz... starcie młodego Solo z duchem Vadera.

W galerii przy każdym szkicu jest omówienie kontekstu danej sceny na bazie znanych informacji. Szczegóły na temat wizji Colina Trevorrowa są o wiele obszerniejsze, więc zapraszam do tekstu o scenariuszu Star Wars: Duel of The Fates, w którym to rozpisaliśmy.

Star Wars: Duel of the Fates - szkice koncepcyjne

Star Wars 9 - Luke Skywalker jako duch miał kontynuować szkolenie Rey na planecie Koralev

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - szkice

Przypomnijmy, że połowie stycznia do sieci trafiły również szkice koncepcyjne z różnych etapów prac na Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Colin Trevorrow potwierdził, że wbrew spekulacjom, nic z tych szkiców nie pochodzi z jego wizji. Zobaczcie je poniżej.