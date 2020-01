Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - tytuły i streszczenia pierwszych odcinków 7. sezonu

Po latach oczekiwań fani Gwiezdnej Sagi wreszcie zobaczą finał serialu, który nie doczekał się odpowiedniego zamknięcia. Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów powracają, a po premierze ostatniego zwiastuna w sieci pojawiły się też tytuły i streszczenia pierwszych dwóch odcinków. Co z nich wynika?

Epizod 7x01 - The Bad Batch (Zła Partia)

Kapitan Rex i Zła Partia muszą infiltrować bazę wroga na Anaxes.

Epizod 7x02 - A Distant Echo (Odległe echo)

Anakin Skywalker, Rex i Zła Partia dokonują szokującego odkrycia na Skako Minor.

Fani Gwiezdnych Wojen zapewne już zorientowali się, że nie są to zupełnie nowe odcinki. Są to epizody sto dwudziesty szósty i sto dwudziesty siódmy, które - nieukończone - były już wcześniej dostępne dla widzów. Stanowiły część tak zwanego The Clone Wars Legacy. Ich premiera nastąpiła 17 kwietnia 2015 na Celebration Anaheim, a a pod koniec tego samego miesiąca udostępniono je na StarWars.com. Jeszcze przed ich premierą w 2015 roku opublikowano oficjalne opisy, które mówiły odrobinę więcej:



7x01: Rex, Cody i Jednostka klonów 99, nieortodoksyjna, elitarna drużyna znana też jako Zła Partia, poszukują sposobu na odzyskanie algorytmu strategicznego Republiki z rąk admirała Trenacha. Lecz widomo prawdy czeka...

7x02: Ponieważ Rex uważa, że zaginiony w akcji żołnierz Echo może być wciąż żywy, jego misja staje się podwójnie ważna. Wraz ze Złą Partią i Anakinem Skywalkerem, kapitan-klon rozpoczyna niebezpieczną misję ratunkową.

A zatem w końcu zobaczymy te niedokończone wcześniej odcinki w pełnej krasie!



Podobnie jak w przypadku The Mandalorian, kolejne odcinki (będzie ich 12) Wojen Klonów będą pojawiać się raz w tygodniu, rozkładając radość obcowania z bohaterami w czasie. Serial nie tylko ukaże wydarzenia, które bezpośrednio doprowadziły do Zemsty Sithów, ale też zrówna się z Epizodem III Gwiezdnej Sagi fabularnie. Za sterami ponownie Dave Filoni. Premiera już 21 lutego.