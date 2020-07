Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy - dlaczego książka o kulisach filmu została anulowana?

Lucasfilm/Disney

J.W. Rinzler, który spędził lata pisząc książki non-fiction związane z Gwiezdnymi wojnami, pracując też jako redaktor działu książki w Lucas Licensing (częścią którego jest LucasBooks), udostępnił w tym tygodniu film na YouTube, w którym spekuluje, dlaczego The Making of Force Awakens zostało anulowane. Jego teoria nie jest czymś całkowicie świeżym, teraz jednak nabrała pełniejszego kształtu.

Rinzler, autor m.in. The Art of Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, The Making of Star Wars Revenge of the Sith oraz The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film, twierdzi, że książka związana z Przebudzeniem Mocy została anulowana, ponieważ Disney i Lucasfilm obawiali się, że ujawni ona, iż produkcja była... "zawstydzającym bałaganem".

W tym 38-minutowym filmie Rinzler stwierdza, że choć produkcja nie była zła sama w sobie, to książka o niej, uwzględniając naprawdę liczne pomniejsze problemy, jakie napotkała po drodze, w efekcie zaprezentowałaby cały proces jako jeden wielki bałagan. Rinzler zaznacza, że jest to jego przypuszczenie, a nie to, co oficjalnie mu powiedziano.

Wideo obejrzycie poniżej.