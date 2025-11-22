Gwiezdne Wojny od twórcy Ostatniego Jedi nie powstaną? Padła konkretna informacja

fot. Disney

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi odniósł sukces komercyjny, zebrał dobre recenzje krytyków, ale odbiór widowni był skrajnie negatywny i wylało się dużo hejtu. To prawdopodobnie jeden z głównych powodów, dla którego plany na trylogię Star Wars w reżyserii Riana Johnsona zostały zawieszone, a według źródeł The Hollywood Reporter już zostały skasowane i te filmy nigdy nie powstaną.

Gwiezdne Wojny – komentarz Riana Johnsona

Tak Rian Johnson skomentował hejt na swój film w rozmowie z The Hollywood Reporter:

- Zanim zrobiłem film Star Wars, byłem bardzo aktywny na Twitterze. Jeśli ktoś powiedział coś niemiłego o mnie, czułem, że muszę to naprawić. Dorastając jako fan Gwiezdnych Wojen, miłość i nienawiść są obydwiema stronami tej samej monety i wychodzą z pasji do tego, czym to jest. Nie oznacza to, że łatwo sobie z tym poradzić, gdy ten atak jest skierowany personalnie w ciebie.

Pomimo tych doświadczeń i świadomości, że już Gwiezdnych Wojen nie zrobi, pozostaje fanem:

- Część mojego mózgu zawsze będzie w Star Wars. To wielka część mnie i tego, jak myślę.

Najnowszy film reżysera Żywy czy martwy: Film z serii Na noże pojawi się na Netflixie w grudniu.