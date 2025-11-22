Gwiezdne Wojny od twórcy Ostatniego Jedi nie powstaną? Padła konkretna informacja

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi odniósł sukces komercyjny, zebrał dobre recenzje krytyków, ale odbiór widowni był skrajnie negatywny i wylało się dużo hejtu. To prawdopodobnie jeden z głównych powodów, dla którego plany na trylogię Star Wars w reżyserii Riana Johnsona zostały zawieszone, a według źródeł The Hollywood Reporter już zostały skasowane i te filmy nigdy nie powstaną.
Gwiezdne Wojny – komentarz Riana Johnsona
Tak Rian Johnson skomentował hejt na swój film w rozmowie z The Hollywood Reporter:
Pomimo tych doświadczeń i świadomości, że już Gwiezdnych Wojen nie zrobi, pozostaje fanem:
Najnowszy film reżysera Żywy czy martwy: Film z serii Na noże pojawi się na Netflixie w grudniu.
Źródło: thehollywoodreporter.com