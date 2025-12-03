Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

James Cameron prostuje: "Nie mam negatywnego stosunku do generatywnego AI"

James Cameron postanowił sprostować swoje słowa odnośnie generatywnej sztucznej inteligencji. Z kolei Laz Alonso, gwiazda pierwszego Avatara, zachęcił do obejrzenia nowego filmu z serii i zapowiedział "przysmaki" dla fanów swojej postaci.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  James Cameron 
AI Avatar: Ogień i popiół
8. James Cameron - 95 milionów dolarów. Fot. Youtube, Avatar
Reklama

James Cameron niedawno w negatywnym tonie wypowiedział się w sprawie generatywnej sztucznej inteligencji. Patrząc na jego twórczość, a w szczególności Terminatora, nie budziło to dużego zaskoczenia. Okazuje się jednak, że reżyser nie ma personalnej wendetty przeciwko AI, a raczej przeciw osobom, które zarzucały Avatarowi wypaczenie zawodu aktora z powodu używania efektów specjalnych i technologii performance capture.

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

W rozmowie z Variety James Cameron powiedział:

Nie mam negatywnego stosunku do generatywnego AI. Chciałem tylko podkreślić, że nie użyliśmy tej technologii przy Avatarze. Te filmy to celebracja aktorstwa. Nie zastępujemy ich niczym. [...] Myślę, że Hollywood samo zacznie na to uważać. Jakoś sobie z tym poradzimy, ale możemy to zrobić tylko wtedy, gdy nadal będziemy istnieć jako artyści. Egzystencjalne zagrożenie ze strony wielkiego AI martwi mnie bardziej od tego [czyli generatywnej sztucznej inteligencji].

Reżyser podkreślił zatem, że problemem jest nie tyle sama generatywna sztuczna inteligencja, ale wzrost znaczenia AI w każdym aspekcie ludzkiego życia.

Gwiazda The Boys zachęca do obejrzenia nowego Avatara

Odbyła się też uroczysta premiera Avatar: Ogień i Popiół. Był na niej obecny Laz Alonso - gwiazda serialu The Boys. Warto przypomnieć, że w 1. części serii filmów od Camerona wcielał się w Tsu'Teya, rywala Jake'a Sully'ego, który ostatecznie zmarł w obronie Pandory przed ludzkimi najeźdźcami. Z jego wypowiedzi można wywnioskować, że fani tej postaci dostaną coś dla siebie w nowym blockbusterze Camerona. Najprawdopodobniej ta postać nie powróci, ale możliwe, że zostanie uhonorowana lub wspomniana w inny sposób. Sam aktor z kolei zachęcił do wizyty w kinie i zachwycał się jakością efektów specjalnych, ilości emocji na ekranie czy światotwórstwa ze strony reżysera.

Źródło: variety.com/screenrant.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  James Cameron 
AI Avatar: Ogień i popiół
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 2. Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden

2 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Za oknem zima, a Netflix przywraca lato. Zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

3 Star Wars: Maul - Shadow Lord
-

Kontynuacja Wojen Klonów ma naprawić błąd Lucasa. Chodzi o jedną postać

4 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

5 Quentin Tarantino
-

Reżyser Pulp Fiction zniszczył Paula Dano: "Najsłabszy aktor". Scorsese też oberwał

6 Spartakus: Dom Ashura
-

Spartakus: Dom Ashura - recenzje w sieci. Fani będą zadowoleni?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV