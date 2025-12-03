20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Quentin Tarantino to jeden z najbardziej znanych współczesnych reżyserów. Ma na koncie dwa Oscary, kolejno za Pulp Fiction i Django, jednak w przeciwieństwie do wielu nagradzanych filmowców, jego prace są częścią kina mainstreamowego. Dlatego ten ranking jest tak ważny – wiele osób chce poznać gust słynnego twórcy i porównać go ze swoim. Uprzedzam jednak, że wyniki rankingu mogą Was trochę zaskoczyć.

Podium zamyka romans Między słowami w reżyserii Sofii Coppoli. Tarantino powiedział, że to bardzo „dziewczyński” film w absolutnie „cudowny” sposób. Po seansie zakochał się nie tylko w nim, ale również w samej Coppoli. Przez kolejne tygodnie publicznie zabiegał o jej względy i chodził na te same wydarzenia, aż w końcu dopiął swego i zostali parą. Na 2. miejscu jest za to animacja Toy Story 3. „Ostatnie pięć minut rozdarło mi serce na pół, a jeśli spróbuję opisać zakończenie, to zacznę płakać i będę się dławić łzami” – zdradził Quentin Tarantino. Filmowiec znany z brutalnego kina wzruszył się więc na bajce o ożywionych zabawkach. I muszę przybić mu piątkę, ponieważ też ryczałam na finale jak bóbr. Za to na 1. miejscu znów następuje zmiana o sto osiemdziesiąt stopni i... mamy oscarowy film wojenny. Twórca Pulp Fiction widział go wielokrotnie i jego zdaniem to jedna z niewielu produkcji, która wciąga od początku do końca, ani przez chwilę nie zwalniając tempa. „Ten wyczyn reżyserski jest więcej niż niezwykły” – podsumował. Ale żeby poznać ten wyjątkowy tytuł, będziecie musieli zapoznać się z poniższą galerią.

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino

Poniżej znajdziecie ranking 20 najlepszych filmów XXI wieku według Quentina Tarantino. Każda pozycja w zestawieniu zawiera tytuł produkcji, rok premiery i nazwisko reżysera, dzięki czemu łatwiej je później znajdziecie. Na liście znajdują się między innymi takie produkcje jak komedia Jackass - świry w akcji, Dunkierka Christophera Nolana – które przegrała z Toy Story 3 i Między słowami, lądując na 4. miejscu poza podium – czy postapokaliptyczne Mad Max: Na drodze gniewu. Jest więc bardzo różnorodnie.