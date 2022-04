Gwiezdne Wojny - Rycerze Ren chcą zinfiltrować twierdzę Dartha Vadera na Mustafar

Marvel/Lucasfilm

W trylogii sequeli Rycerze Ren sprzymierzyli się z Nowym Porządkiem, następcami Imperium Galaktycznego, a ich przywódca, Kylo Ren, pracował dla Snoke'a. W komiksie Crimson Reing - rozgrywającym się między Imperium Kontratakuje a Powrotem Jedi, a zatem na wiele lat przed narodzinami Bena Solo - Rycerze Ren współpracują ze Szkarłatnym Świtem, by zakłócić i rozbić działania Imperium. W zapowiedzi do czwartego numeru komiksu Star Wars: Crimson Reign #4, autorstwa Charlesa Soule'a i Steve'a Cummingsa, widzimy podjęte przez nich działania.

Przypomnijmy, że główną bohaterką komiksu jest Qi'ra, dawna miłość Hana Solo, którą widzowie kinowi poznali w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie i wcieliła się w nią Emilia Clarke. Zawarła ona niełatwy sojusz z Księżniczką Leią i Rebeliantami. Wysłała Rycerzy Ren, by potajemnie wdarli się do zamku Dartha Vadera na Mustafar. Widzimy to na udostępnionych kadrach z komiksu.

Star Wars: Crimson Reign #4

Komiks trafi do sprzedaży w USA już 27 kwietnia 2022 roku.