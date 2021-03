Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 2 - Young Avengers, Luke Cage, Hobbit. Easter eggi i spekulacje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

2. odcinek serialu Falcon i Zimowy żołnierz wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla produkcji Disney+ - rzuca on nowe światło na zasadniczą oś fabularną całej historii i podpowiada, czego możemy się po niej spodziewać. Na ekranie na dobre rozgościli się więc John Walker aka nowy Kapitan Ameryka, grupa Flag Smasherów, Isaiah Bradley i baron Zemo. Na tym jednak nie koniec.

W nowej odsłonie opowieści zawarto wiele easter eggów i innych odwołań, które nawiązują m.in. do prominentnego członka Young Avengers czy eksperymentów z serum superżołnierza; te ostatnie docelowo mogłyby stać się podstawą do wprowadzenia do MCU postaci Luke'a Cage'a. Zbierając je wszystkie razem, możemy również dojść do wniosku, że Bucky Barnes niekoniecznie musiał przeczytać powieść Hobbit, czyli tam i z powrotem już w 1937 roku...

W 2. odcinku spore znacznie mogą mieć jeszcze numery - na tablicach rejestracyjnych ciężarówek wykorzystanych w sekwencji walki czy celi, w której przetrzymywany jest Helmut Zemo. Nie jest także wykluczone, że w sztuce posługiwania się tarczą Capa Walkerowi pomagał jeden z przyszłych złoczyńców Kinowego Uniwersum Marvela.

Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 2 - easter eggi, nawiązania, spekulacje