He-Man – zdjęcia z planu filmu. Pokazano broń Szkieletora i most do zamku Posępnego Czerepu

Pomimo wszelkich środków ostrożności, paparazzi zrobią wszystko, by zdobyć ujęcia z planu oczekiwanej hollywoodzkiej superprodukcji. W przypadku filmu Masters of the Universe możemy zobaczyć ujęcia z drona, które pokazują kręcenie kilku scen w różnych lokacjach.

Zdjęcia z planu Masters of the Universe

Fani przeanalizowali materiały i dzięki temu możemy dostrzec m.in. laski Evil-Lyn i Szkieletora. Widać też żołnierzy przypominających szkielety – najprawdopodobniej to armia głównego antagonisty. W jednym z ujęć pojawia się aktor w stroju do motion capture z dodatkowym urządzeniem na plecach, co sugeruje, że wciela się w generowaną komputerowo postać o imponujących rozmiarach. Wśród fanów panuje przekonanie, że chodzi o dobrze znanego Beast Mana. Na jednej z fotografii widać także konstrukcję przypominającą most prowadzący do zamku Posępnego Czerepu.

Masters of the Universe – opis fabuły

Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by bronić jej przed siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znajdują się: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.