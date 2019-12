Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie doczekały się własnego szybkowara

Już za niespełna miesiąc do kin trafi film zwieńczający trzy trylogie sagi Skywalkerów. Po przeszło czterdziestu latach od kinowego debiutu Nowej nadziei opowieść zostanie domknięta. A to znak, że czas zacząć zarabiać na tej najbardziej rozpoznawalnej franczyzie świata i wypuścić gadżety, które zachęcą fanów do wydawania swoich ciężko zarobionych pieniędzy.

Jednym z pionierów w tej walce o portfele fanów sagi jest firma Williams Sonoma. Producent sprzętu kuchennego podpisał umowę partnerską z Disneyem, na mocy której wyprodukuje limitowaną edycję elektrycznych szybkowarów Instant Pot inspirowanych Gwiezdnymi wojnami. Do sprzedaży trafi pięć urządzeń nawiązujących do najbardziej charakterystycznych postaci z filmów.

Najmniejszy Instant Pot z oferty Williams Sonoma, Star Wars Duo Mini 3QT, ucharakteryzowano na droida BB-8 i wyceniono na 80 dolarów. Średniej wielkości modele Duo Mini 6QT można kupić za 100 dolarów w wersji Darth Vader, Stormtrooper oraz R2-D2, zaś największy spośród limitowanych szybkowarów, Duo Mini 8QT, przypomina Chewbaccę i kosztuje 120 dolarów.

Producent rozpoczął już przyjmowanie zamówień w przedsprzedaży, a sprzęt trafi do sklepów 13 grudnia. Niestety, z poziomu strony Williams Sonoma nie zamówimy tych sprzętów do Polski. Dlatego osoby zainteresowane przygotowywaniem potraw w jednym z limitowanych Instant Potów będą musiały poczekać na jego oficjalną premierę i liczyć na to, że uda się je upolować np. na Amazonie.