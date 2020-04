Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie – nowy szkic Dark Rey w sieci

Ukazana w zwiastunie filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie mroczna wersja Rey (nazywana po prostu Dark Rey) była - co wszyscy przewidzieli - jedynie wizją, możliwością. W Star Wars 9 pojawiła się jedynie na kilka sekund, nie doczekując się żadnego rozwinięcia (na przemianę Rey nikt chyba nie liczył). W pierwotnych planach mogło to wyglądać (i pewnie wyglądało) zupełnie inaczej. W sieci pojawiła się właśnie nowa grafika koncepcyjna, która przedstawia to mroczne oblicze bohaterki. Nieco bardziej przyziemne, pozbawione spiczastych kłów - ponura, żółtooka Rey-Sith. Zobaczcie sami:

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie trafił do dystrybucji online. Premiera VOD w Polsce miała miejsca 19 kwietnia 2020 roku w godzinach porannych. Produkcja jest dostępna na platformach Rakuten, iTunes oraz Chili.