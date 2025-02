Ink Console – kieszonsolka inspirowana przygodówkami retro

fot. Ink Console

Reklama

To przenośna konsola zaprojektowana z myślą o popularnej niegdyś interaktywnej fikcji. Z całą pewnością nie będzie konkurencją dla nadchodzącego Nintendo Switch 2, tylko zdecydowanie niszowym gadżetem skierowanym do fanów tekstowych gier przygodowych oraz paragrafowych.

Ink Console wyposażona jest w 7,5-calowy ekran e-ink o rozdzielczości 800 x 480 pikseli. Pod maską znajduje się dwurdzeniowy 32-bitowy mikroprocesor ESP32-D0WDQ6 i 4 MB pamięci flash. Opracowane przez twórcę gry The Shapeshifter na GameBoya, Daniela Puchau z Singular 9, urządzenie sprytnie łączy czytnika e-booków z konsolą do gier.

fot. Ink Console

Ze względu na oczywiste ograniczenia technologii e-ink, Ink Console koncentruje się na grach opartych na tekście, przypominających klasyczne gry, takie jak Zork czy legendarna adaptacja The Hobbit (1982) na komputer ZX Spectrum. Konsola w założeniu ma kłaść nacisk na wybory narracyjne i rozwiązywanie zagadek, nawiązując do złotej ery przygodówek tekstowych.

Obecnie trwają prace nad kilkoma koncepcyjnymi tzw. „Gamebookami” dla Ink Console, obejmującymi szereg gatunków, od „ekscytujących wypraw i głębinowych przygód po wciągające narracje science-fiction i epopeje fantasy”. Gracze mogą ładować nowe Gamebooki za pośrednictwem wbudowanego czytnika kart SD.

fot. Ink Console

Rozgrywka w grach paragrafowych polega na dokonywaniu wyborów, które kształtują dalszą narrację. Z kolei w grach przygodowych będzie dostępny inwentarz do zarządzania przedmiotami, a niektóre gry będą zawierać mechanikę stanu zdrowia. Co najważniejsze, Singular 9 planuje wydać „You Create” Software Development Kit (SDK), umożliwiający tworzenie własnych interaktywnych historii nawet bez doświadczenia w kodowaniu.

fot. Ink Console

Specyfikacja Ink Console obejmuje 8 MB zintegrowanej pamięci PSRAM (idealnej do obsługi grafiki i złożonego przetwarzania dźwięku), 520 KB pamięci SRAM, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 LE, analogowy joystick i potencjometr do precyzyjnego dostrajania elementów sterujących. Ma również wbudowany głośnik mono, gniazdo słuchawkowe, sporą baterię litowo-jonową o pojemności 5000 mAh oraz port Micro-USB do ładowania.

fot. Ink Console

Kampania crowdfundingowa Ink Console wystartuje 1 marca na Crowd Supply. Dana Puch ma ambitne plany, aby po zakończeniu kampanii uczynić konsolę całkowicie open-source, udostępniając pliki STEP do modyfikacji obudowy i zachęcając do tworzenia dodatków, takich jak zewnętrzna mini klawiatura do wpisywania poleceń tekstowych niczym w najstarszych przygodówkach, jak wspomniany The Hobbit.

ROZWIŃ ▼