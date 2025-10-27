Reklama
Gwiezdne Wojny - teoria o Akolicie potwierdzona! Ten złoczyńca był powiązany z popularną postacią!

Podczas emisji serialu Gwiezdne Wojny: Akolita fani snuli teorie na temat Qimira – złoczyńcy i Sitha, który zabijał Jedi. Teraz, w oficjalnej książce o serialu, spekulacje te zostały potwierdzone przez samą showrunnerkę, Leslye Headland.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  gwiezdne wojny 
disney+
Gwiezdne Wojny: Akolita - sezon 1, odcinek 8 fot. Disney+
Serial Gwiezdne Wojny: Akolita został skasowany, więc nigdy nie zobaczymy opracowanego planu na drugi sezon. Dzięki książce The Art of The Acolyte poznaliśmy jednak kluczowy szczegół dotyczący Qimira (Nieznajomy). W pierwszym sezonie wszyscy byliśmy przekonani, że jest Sithem. Gdy pojawił się Darth Plagueis - mistrz Palpatine’a - można było wnioskować, że Qimir naturalnie powinien zginąć lub, według fanowskich teorii, stać się pierwszym Rycerzem Ren, których znamy z trylogii sequeli. Teraz ta teoria została potwierdzona.

Gwiezdne Wojny - Qimir to pierwszy Rycerz Ren

W książce czytamy:

- Istotny był pomysł na wygląd postaci oraz świadomość, że przedstawimy Dartha Plagueisa, który później miał Palpatine’a jako ucznia. W związku z Zasadą Dwóch - według której mogło być tylko dwóch Sithów, mistrz i uczeń - jedynym kierunkiem, by dalej prowadzić tę postać, było uczynienie z Nieznajomego Rycerza Ren, czyli części odrębnego od Sithów kultu, który, jak wiemy, przetrwa wiele lat.

W trylogii sequeli Rycerze Ren, dowodzeni przez Kylo Rena, przewijali się w tle i nie mieli kluczowej roli, ale ich historię znacznie rozwinięto w różnych komiksach Star Wars.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  gwiezdne wojny 
disney+
