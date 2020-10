Gwiezdne Wojny w październikowe weekendy na FOX. Celebryci zapraszają na maraton

Lucasfilm

Gwiezdne Wojny od dekad elektryzują fanów i dostarczają niezapomnianych wrażeń wielu pokoleniom, dla których często jest to pierwszy kontakt z dużymi produkcjami. Trylogie z uniwersum Gwiezdnych Wojen pojawiały się w różnych okresach, zatem każdy bez względu na wiek ma inne wspomnienia z pierwszego kontaktu z Powrotem Jedi lub Atakiem klonów.

W pierwszy weekend października stacja FOX zaoferuje widzom jeden z dwóch maratonów z Gwiezdnymi Wojnami. Wtedy też ukażą się odsłony: Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja, Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje i Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. W kolejną sobotę 17 października widzowie zobaczą z kolei Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo, Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów i Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów. Z tej okazji FOX zapytał młode polskie gwiazdy, o to jak wspominają swój pierwszy kontakt z gwiezdną sagą. Maciej Musiał, Dawid Woskanian, Marta Wierzbicka i Adam Zdrójkowski wspominają i zapraszają widzów do dzielenia się własnymi opowieściami.

Lucasfilm/Fox

Swój pierwszy raz opowieściami z odległej galaktyki wspomina Maciej Musiał:

Sympatię do Gwiezdnych Wojen zaszczepił we mnie tata i odkąd pamiętam chciałem zostać rycerzem Jedi. A pierwsze części sagi oglądaliśmy wspólnie z wypiekami na twarzy jeszcze na magnetowidzie VHS. Saga Star Wars zbudowana jest na archetypach, dzięki którym niezależnie od miejsca i czasu, w którym się znajduję, zawsze przeżywam galaktyczne przygody na nowo.

Podobnie było u Marty Wierzbickiej, której Gwiezdne wojny również po raz pierwszy pokazał tata:

Pierwszą styczność z Gwiezdnymi wojnami miałam, gdy oglądałam je w towarzystwie taty, ale byłam wtedy jeszcze za mała, żeby pojąć jak wspaniała jest to historia – przyznaje aktorka.

Inaczej było u Dawida Woskaniana, zwycięzcy ubiegłorocznej edycji programu Top Model:

Gwiezdne wojny pierwszy raz oglądałem mając 12-13 lat w domu przed telewizorem wraz z moją siostrą. Film wywołał u mnie przeogromne emocje. Jeszcze miesiąc po obejrzeniu pierwszej części goniłem z butelką w dłoni po całym domu, wyobrażając sobie, że jest to miecz świetlny. Nawet teraz bardzo lubię wracać do całej sagi Gwiezdnych wojen, zwłaszcza tych pierwszych części. Wywołuje to u mnie sentyment, powracają wspomnienia z lat dzieciństwa.

W podobnym wieku swoją przygodę z sagą zaczął także Adam Zdrójkowski:

Pierwsze części Gwiezdnych wojen powstały dawno przed moim urodzeniem. Urodziłem się rok po premierze Mrocznego Widma, więc oglądając sagę po raz pierwszy, miałem już do dyspozycji całą serię. Pamiętam, że mieliśmy już pełną sagę – 6 filmów, na DVD. Miałem wtedy chyba 12 lat i najbardziej podobały mi się wyścigi na pustynnej planecie Tatooine. To jest trochę tak, jak z wracaniem do ulubionych miejsc. Oglądanie filmów po raz kolejny, oprócz przypomnienia, pozwala czasem odkryć w nich coś nowego. Z wiekiem też inaczej się na to patrzy. Jako dzieciak najchętniej podarowałbym każdemu miecz świetlny i zobaczył jedną wielką wojnę na ekranie, teraz różnorodność gatunkowa czy prezentowana technologia wzbudzają we mnie największy podziw.

Pierwszy maraton Gwiezdnych wojen w FOX rozpocznie się już w najbliższą sobotę 10 października o godzinie 17:00. Drugi maraton zobaczymy w kolejną sobotę 17 października również o 17:00. Koniecznie zajrzyjcie także na nasz konkurs związany z franczyzą i zgarnijcie gwiezdne nagrody!

Nowa nadzieja - PREMIERA: SOBOTA 10 PAŹDZIERNIKA O GODZINIE 17:00