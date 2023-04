Gwiezdne Wojny: Wizje - serial może być częścią kanonu? Producent tłumaczy

fot. materiały prasowe

Lucasfilm i Disney+ od początku mówili, że serial animowany Gwiezdne Wojny: Wizje nie jest częścią kanonu Star Wars, więc te historie nie są osadzone w tym samym świecie, co filmy, seriale, książki, gry i komiksy. Trochę inne zdanie ma producent wykonawczy James Waugh, który w rozmowie z czasopismem SFX poruszył kwestię kanoniczności opowiadanych w tym serialu historii.

Gwiezdne Wojny: Wizje a kanon

Według Waugha niektóre historie opowiadane w obu sezonach serialu z łatwością mogłyby być dopasowane do kanonu, bo idealnie by w to weszły. Świadomie też nie wykorzystują w serialu znanych postaci, bo Wizje to dla nich szansa na wykorzystanie bogactwa uniwersum do tworzenia nowych historii i nowych postacii.

W 2. sezonie jednak będzie wyjątek, bo odcinek tworzony przez studio Aardman i reżyserowany przez Polkę ma gościnny występ znanej postaci z kanonu Star Wars. Obiecuje tez dużo easter eggów dla fanów w tym odcinku. Choć producent nie zdradza o kogo chodzi, zapowiedź serialu ujawniła tajemnicę. Chodzi o Wedge'a Antillesa, który pojawiał się w dwóch trylogiach oraz w sporej liczbie historii książkowych i komiksowych.

Wygląda więc na to, że kanoniczność serialu Gwiezdne Wojny: Wizje pozostaje bez zmian. Twórcy dla własnej swobody nie muszą tego wiązać z ustalonym fabularnym kanonem uniwersum.