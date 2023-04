Gwiezdne Wojny - o czym może być film z Rey? Fani mają teorie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Daisy Ridley powróci jako Rey w filmie Gwiezdne Wojny. Tytułu na razie nie ma, a o fabule wiemy jedynie to, że Rey jako mistrzyni Jedi będzie odbudowywać zakon. Co tak naprawdę twórcy mogą planować? Są teorie! Do tego nie jest wykluczone, że twórcy będą czerpać z książek. Niektórzy fani spekulują, że może historia z cyklu książkowego Nowa Era Jedi może być tutaj pomocna.

Gwiezdne Wojny - teorie

Rey ma oryginalne teksty Jedi, więc według teorii może ona tworzyć nowy Zakon Jedi w oparciu o to, jak on wyglądał na samym początku powstania, więc lata przed tym, zanim jego zepsucie i zaślepienie doprowadziły do zniszczenia przez Sithów. Podejście oparcia nowego zakonu na oryginalnym podejściu, nie tym, co widzieliśmy w prequelach zgodnie z którym tworzył swój zakon sam Luke Skywalker może też stosownie powiązać historię z filmem Jamesa Mangolda, który opowie o pierwszych Jedi i genezie Mocy.

Inna teoria sugeruje, że coś trzeba byłoby zrobić ze szturmowcami Najwyższego Porządku. Fani sugerują, że Finn, Jannah i inni mogliby tworzyć program rehabilitacyjny i to byłby jeden z wątków filmu.

Musi powstać nowy rząd w galaktyce po upadku Nowej Republiki, która powieliła zbyt dużo błędów Starej Republiki i Imperium. Tutaj sugestia jest, że twórcy mogą czerpać ze starych książek. W cyklu Nowa Era Jedi Nowa Republika została zniszczona przez najeźdźców z innej galaktyki zwanych Yuuzhan Vong. Po wojnie powstała Galaktyczna Federacja Niezależnych Sojuszów. Inaczej działała niż poprzednie trzy rządy, więc to byłaby prawdopodobna droga. Notabene cała historia z Yuuzhan Vong to dla fanów nadal potencjał na sporo filmów osadzonych w takim okresie, w którym ma rozgrywać się to widowisko.

Rey, Finn i inni mogliby ruszyć, by sprawdzić, czy Palpatine na pewno nie wróci. Taka historia według teorii pozwoliłaby Rey na zawsze zostawić za sobą spuściznę dziadka.

Podobnie jak po Powrocie Jedi pozostałości Imperium nadal walczyły, tak też tutaj może być z resztkami Najwyższego Porządku. Nie jest wykluczone, że oba porządki, też ten przygotowany już przez samego Palpatine'a, miały plan na ewentualność porażki.

Pierwszym uczniem Rey będzie Finn Ta teoria jest oparta na Skywalker. Odrodzenie, w którym Finn wykazywał się wrażliwością na moc oraz niekanonicznym filmem LEGO Star Wars, w którym był on uczniem Rey.

Rey mogłaby też werbować Jedi i innych wrażliwych na Moc, którzy przeżyli. Tutaj fani widzą takie postacie jak Ahsoka Tano, Cal Kestis, Ezra Bridger i oczywiście Grogu. Jednak według teorii Rey pozwoliłaby różnym Jedi tworzyć własne odłamy zakonu, które szkoliłyby uczniów w różnym stylu i według różnych filozofii. Wspólnie łączyłoby ich służenie Mocy.

Co sądzicie o teoriach fanowskich? Dajcie znać w komentarzach.