Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - odcinki, które trzeba obejrzeć przed 7. sezonem

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów to popularny serial wśród wielbicieli Star Wars w różnym wieku. Udało się stworzyć pewną uniwersalność i pozwolić z czasem dojrzeć tej produkcji, dając rozrywkę w klimacie, jakiej wielu odbiorców oczekiwało.

Po latach w końcu nadchodzi 7. sezon, który zakończy opowiadaną historię zgodnie z oryginalną wizję Dave'a Filoniego. To on stworzył ten serial wraz z Georgem Lucasem wiele lat temu.

Osoby odpowiedzialne za platformę Disney+ uznały, że to dobra okazja, aby zrobić listę najważniejszych odcinków serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, które trzeba obejrzeć przed 7. sezonem. Łączymy to z listą niezależnie opublikowaną przez starwars.com, w których tylko kilka odcinków się powtarza. Wychodzi razem prawie 30 odcinków do obejrzenia.

Na starwars.com jednak jest sugestia,by obejrzeć cały serial w kolejności chronologicznej premiery odcinków.

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - lista odcinków