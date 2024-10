Kiedy zaczną się zdjęcia do 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka to serial Disney+, który w momencie swojej premiery okazał się wielkim hitem. Od jakiegoś czasu mówi się o 2. sezonie, który oficjalnie powstaje. Według nowych informacji Dave Filoni jest obecnie zajęty pisaniem scenariusza do serialowej kontynuacji, ale i kinowego The Mandalorian & Grogu, które współprodukuje z Jonem Favreau.

Do tej pory pojawiały się sprzeczne doniesienia na temat rozpoczęcia zdjęć do 2. sezonu Ahsoki. Zdaniem Daniela Richtmana, znanego scoopera z branży, te miały się rozpocząć jeszcze pod koniec 2024 roku. Później aktorka wcielająca się w Sabine Wren, czyli Natasha Liu Bordizzo, informowała, że to latem 2025 roku serial będzie kręcony. Fani wzięli tę informację za ogłoszenie, iż zdjęcia rozpoczną się w sierpniu 2025 roku. Teraz Bespin Bullet prostuje te doniesienia. Ich zdaniem 2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka w sierpniu będzie już w połowie zdjęć, które w rzeczywistości rozpoczną się prawdopodobnie w kwietniu 2025 roku. Inne źródła mówią o majowym terminie. Wówczas produkcja miałaby zadebiutować w 2026 roku.

W drugim sezonie do roli Ahsoki powróci Rosario Dawson. Przypomnijmy, że choć serial skupia się na podróży tytułowej bohaterki to pojawia się również w nim kilka postaci znanych z animacji Star Wars Rebelianci w wersji aktorskiej, w których wcielają się m.in. Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Lars Mikkelsen (Wielki Admirał Thrawn) i Eman Esfandi (Ezra Bridger). Prawdopodobnie zobaczymy ich w drugim sezonie.

Na pewno nie pojawi się w nim Ray Stevenson, który zmarł w maju 2023 roku. Jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi aktora w roli Baylana Skolla i czy w ogóle będzie kontynuowana historia tej postaci w serialu. Według doniesień Richtmana z lutego w 2. sezonie ma powrócić Hayden Christensen w roli Anakina Skywalkera. Szczegóły jego powrotu nie są znane.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - 1. sezon jest dostępny na Disney+.