Star Wars: Rebelianci inspirowało się kultowym Starkillerem. Jest oficjalne potwierdzenie

Galen Marek, czyli Starkiller, to jedna z najpopularniejszych postaci w świecie Gwiezdnych Wojen, która jednocześnie jest obecnie poza kanonem Disneya i należy do tzw. Legend. To uczeń Dartha Vadera, którego poznaliśmy w grach z serii Star Wars: The Force Unleashed. Fani Gwiezdnych Wojen od lat wyczekują pojawienia się tej postaci w nowym kanonie i na każdym kroku poszukują wskazówek, które mogłyby na takie pojawienie się wskazywać. Nie trudno im się dziwić, ponieważ Disney czerpie pełnymi garściami z dawnego kanonu, czego przykładem jest na przykład wprowadzenie postaci Wielkiego Admirała Thrawna.

Chociaż na ewentualny debiut Starkiller przyjdzie jeszcze poczekać - o ile takowy w ogóle nadejdzie - to Lucasfilm potwierdził, że czerpano już inspiracje z tej postaci przy okazji jednego z seriali animowanych.

Star Wars: Rebelianci inspirowało się kultowym Starkillerem

Chodzi mianowicie o Star Wars Rebelianci z 2014 roku. To tam po raz pierwszy zadebiutowali Inkwizytorzy, a zatem łowcy Jedi pracujący dla Imperium. W oficjalnym artykule na stronie Star Wars opublikowano artykuł z ciekawostkami na temat tej produkcji. Wśród nich znalazło się wspomnienie o powiązaniu ze Starkillerem.

Amy Beth Christenson, artystka od grafik koncepcyjnych, powiedziała:

Przydzielono mi stworzenie miecza świetlnego Wielkiego Inkwizytora i pokazali mi grafikę koncepcyjną, której przedtem nie użyto. Spojrzałam na to i od razu rozpoznałam, że jest to miecz świetlny, który zaprojektowaliśmy dla The Force Unleashed. Pracowałam nad tą grą jako naczelna artystka koncepcyjna. Powiedziałam: "Pewnie, mogę to zrobić."

To nie pierwszy raz, kiedy grafiki koncepcyjne z innych projektów ostatecznie trafiają do produkcji z tego świata. Przykładem może być design Piątego Brata, który oryginalnie był grafiką koncepcyjną dla Kylo Rena. Z kolei wygląd księżniczki Lei w Star Wars: Rebelianci był wzorowany na szkicach do Oryginalnej Trylogii.