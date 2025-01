Wiadomo, kiedy będzie powstawał 3 sezon Rodu Smoka! Zdjęcia ruszą już niedługo

fot. Max

Potwierdzono, że zdjęcia do trzeciego sezonu Rodu Smoka będą odbywały się od marca do października tego roku. Zgadza się to z wcześniejszymi zapowiedziami osób związanych z serialem, które już wcześniej zapowiadały, że nagrania rozpoczną się na początku 2025 roku.

Na razie nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów o 3 sezonie. Nie potwierdzono bowiem żadnych szczegółów fabularnych, nie odniesiono się też do oczekiwań widzów. Nie wiadomo także, ile odcinków otrzyma nowy sezon i kiedy mniej więcej nastąpi jego premiera. Drugi sezon spotkał się ze sporą krytyką widzów, przez co nasuwa się pytanie, czy Ród Smoka w kolejnym sezonie podoła wyzwaniu i podniesie poprzeczkę na nowo.

Ród Smoka – fabuła, gdzie oglądać

Fabuła rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Jest to historia sukcesów rodu Targarynów i ich tragicznego końca.

Ród smoka został zaplanowany na 4 sezony, co zostało potwierdzone przez showrunnera Ryana Condala. Pierwsze dwa sezony dostępne są do obejrzenia na platformie Max.