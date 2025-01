Wyniki oglądalności serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków. Jest gorzej niż z Akolitą...

fot. Disney+

Reklama

Serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków w tym tygodniu (a konkretnie 15 stycznia 2025 roku) dobiegnie końca. To produkcja znacznie bardziej udana od zeszłorocznego Akolity, który ostatecznie został anulowany z powodu słabych recenzji, zbyt wysokiego budżetu i niewielkiej oglądalności. Okazuje się jednak, że Załoga rozbitków może niebawem stanąć przed podobnym problemem, bo chociaż recenzje są znacznie korzystniejsze (krytycy: 91% do 78% na korzyść Załogi rozbitków, publiczność: 80% do 19% na korzyść Załogi), to wyniki oglądalności mogą budzić niepokój u fanów.

Według nowego raportu Nielsena, Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków miał najgorszy pierwszy tydzień pod względem obejrzanych minut spośród wszystkich dotychczasowych seriali z tego uniwersum. W ciągu pierwszych siedmiu dni premierowe odcinki oglądano przez 382 mln minut. Dla porównania - skasowany Akolita był oglądany przez 488 mln minut, czyli ponad 100 mln minut więcej. The Mandalorian z kolei przekroczył gigantyczny miliard obejrzanych minut.

ROZWIŃ ▼

Gwiezdne Wojny - seriale aktorski [RANKING]

Pod uwagę bierzemy głosy przy odcinkach na portalu IMDb.