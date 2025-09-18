Gwiezdne Wojny na morzu. Zdjęcie Ryana Gosling z filmu Star Wars: Starfighter
Na Sardynii we Włoszech trwają prace nad filmem Star Wars: Starfighter. To nowa produkcja ze świata Gwiezdnych wojen, której reżyserem jest Shawn Levy, twórca Deadpool & Wolverine oraz Projektu Adam.
Shawn Levy podzielił się zdjęciem z filmu Star Wars: Starfighter z dopiskiem "Gdzieś na Morzu Śródziemnym". Z dołączonej do posta na Instagramie lokalizacji wynika, że prace nad filmem odbywają się na Sardynii. Na zdjęciu widzimy głównych bohaterów nowej superprodukcji, w których wcielają się Ryan Gosling oraz Flynn Gray.
Star Wars: Starfighter - zdjęcia
Jest to drugie zdjęcie z planu. Wcześniej pokazano jedno przy ogłoszeniu obsady.
Star Wars: Starfighter - obsada
W obsadzie są również Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Według plotek pierwsza dwójka aktorów to główni antagoniści tej historii.
Shawn Levy reżyseruje film na podstawie scenariusza Jonathana Troppera, który znany jest z seriali Banshee i Wojownik. Historia osadzona jest pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.
Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jedynie, że postać Ryana Goslinga będzie chciała chronić nastolatka, ponieważ złoczyńcy z jakichś przyczyn chcą go dorwać.
Star Wars: Starfighter - premiera planowana jest na 28 maja 2027 roku w kinach.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1978, kończy 47 lat