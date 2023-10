Gwyneth Paltrow: to paskudne przezwisko. Aktorka krytykuje określenie nepo baby

Fot. Materiały prasowe

Gwyneth Paltrow ponownie dorzuciła swoje trzy grosze do głośnej debaty na temat określenia nepo baby. Przypominamy, że ten termin odnosi do osób, które znalazły się w uprzywilejowanej pozycji dzięki swoim bliskim; tacy ludzie dzięki pieniądzom i znajomościom, zwykle sławnych rodziców, mają o wiele łatwiejszy start niż ich rówieśnicy, starający się o te same role czy posady. Aktorka uważa jednak, że to "paskudne przezwisko" i nie ma nic złego w tym, że dzieci chcą iść śladami swoich rodziców.

Gwyneth Paltrow: to brzydkie przezwisko

Gwyneth Paltrow w rozmowie z Bustle została spytana o to, czy pomaga swojej 19-letnią córce. Odpowiedziała:

Teraz panuje ta cała kultura nepo baby i osądy wokół dzieci sławnych ludzi. Jest tylko studentką i... naprawdę chce być dzieckiem, chodzić do szkoły i się uczyć.

Dodała jednak:

Nie ma nic złego w tym, że ktoś chce robić to, co jego rodzice. Nikt nie krytykuje dziecka, które chce być doktorem jak jego ojciec i dziadek. Prawda jest taka, że gdy dorastasz w domu pełnym artystów, ludzi tworzących sztukę i muzykę, to jest to podobna sytuacja, jak gdy dorastasz w domu prawników, gdzie dyskutuje się przy stole na temat przepisów. Uważam, że to paskudne przezwisko.

Nepo babies - przykłady

