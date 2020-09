Hakerzy - trwają rozmowy nad potencjalnym sequelem filmu z 1995 roku

materiały prasowe

Z okazji 25. rocznicy powstania filmu Hakerzy z 1995 roku (fabuła - pokrótce - skupia się na nastoletnim hakerze, który wraz z ekipą próbuje powstrzymać złoczyńcę przed kradzieżą milionów dolarów) Collider porozmawiał z jego reżyserem, Ianem Softleyem.

W trakcie rozmowy twórca stwierdził, że sequel filmu jest "aktywnie rozważany":

To, co dzieje się teraz z wielkimi zbiorami danych, to nowa, wielka siła wpływająca na politykę, finanse i wybory. (...) Świat technologii jest zupełnie inny, niż wtedy. (...) Tak, rozmowy są w toku.

Dodał, że w końcu producenci głównego nurtu zainteresowali się pomysłem kontynuowania filmu, więc jest to coś, co po raz pierwszy od lat jest rzeczywiście brane pod uwagę.