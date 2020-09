Borat 2 - data premiery na Amazon Prime i pierwszy teaser filmu

materiały prasowe

Mówi się, że zdjęcia do Borata 2 zakończyły się dawno temu i film był przez pewien czas pokazywany w branży, by znaleźć dystrybutora. Celem było wprowadzenie go na amerykańskie ekrany przed listopadowymi wyborami prezydenckimi, by - podobno - by trafić do młodych wyborców.

Udało się! Teraz wiemy już, że prawa do dystrybucji kontynuacji filmu Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej (której pełny tytuł brzmi: Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan) nabyło Amazon Studios. Zobaczymy ją zatem na platformie streamingowej Amazon Prime Video. Data premiery została wyznaczona na 23 października. Film dostępny będzie dla użytkowników serwisów 240 krajach, w tym także w Polsce.

W sieci ukazał się też teaser: klip udaje wiadomość z gratulacjami od Kazachstanu dla Trumpa po "wygraniu" pierwszej debaty prezydenckiej:

https://twitter.com/KazakhstanGovt/status/1311096859142664193

Pierwszy film okazał się wielkim sukcesem kasowym, zarabiając na całym świecie 262 miliony dolarów przy budżecie rzędu 18 milionów. Przypomnijmy, że głównym bohaterem satyrycznego mockumentu w reżyserii Larry'ego Charlesa był Borat Sagdijew, dziennikarz z Kazachstanu. Postać tę stworzył odtwórca roli, Sacha Baron Cohen, bazując na bohaterach ze swoich wcześniejszych skeczów. Szczegóły fabuły sequela są nieznane.