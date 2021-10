Half-Life 2 - 17-letnia gra otrzymała dużą aktualizację. Valve szykuje się do premiery Steam Deck

fot. Valve

Half-Life 2 to produkcja kultowa, przez wielu uznawana za grę wszech czasów, która zrewolucjonizowała gatunek pierwszoosobowych strzelanek. Dzieło Valve zadebiutowało w 2004 roku i na przestrzeni lat doczekało się wielu mniejszych i większych aktualizacji. Mało kto chyba jednak spodziewał się, że w 2021 roku doczekamy się kolejnego, zaskakująco obszernego update'u.

Jak informuje youtuber Tyler McVicker, nowa aktualizacja Half-Life 2 wprowadza m.in. możliwość zwiększenia FOV (pola widzenia) do 110, a także dostosowuje elementy interfejsu dla monitorów ultrawide. Oprócz tego wprowadzono też wsparcie dla technologii Vulkan, co prawdopodobnie ma na celu przystosowanie gry do lepszego działania na nadchodzącym urządzeniu Steam Deck, czyli przenośnym sprzęcie do gier z systemem SteamOS na pokładzie. McVicker spekuluje, że Valve zdecyduje się na taki krok również w przypadku swoich pozostałych produkcji.