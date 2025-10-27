Reklama
Niespodzianka na Halloween od HBO Max. 2. odcinek To: Witajcie w Derry pojawi się wcześniej

Halloween już tuż za rogiem! Entuzjaści horrorów i osoby lubiące się bać od dziś mogą przygotowywać się do tego święta przy seansie serialu To: Witajcie w Derry. HBO przygotowało dla Was niespodziankę!
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  data premiery 
halloween to: witajcie w derry
To: Witajcie w Derry foto. materiały prasowe
Deadline potwierdza - HBO Max przygotowało niespodziankę dla fanów horrorów, a w szczególności serii To. Premiera 2. odcinka serialu To: Witajcie w Derry została przesunięta o kilka dni wcześniej i teraz będzie można go obejrzeć w HBO Max w trakcie Halloween. Oficjalna premiera na antenie HBO odbędzie się tak, jak pierwotnie zaplanowano, a zatem 3 listopada 2025 roku.

Odcinek powinien zadebiutować wcześniej również w Polsce, ale nie zostało to potwierdzone. 

Stephen King polecił swoje horrory na Halloween. Nowe To na liście filmów i seriali

Oto zaktualizowana lista daty premier odcinków serialu To: Witajcie w Derry:

  • Odcinek 1 - 27 października
  • Odcinek 2 - 31 października (HBO Max), 3 listopada (HBO)
  • Odcinek 3 - 10 listopada
  • Odcinek 4 - 17 listopada
  • Odcinek 5 - 24 listopada
  • Odcinek 6 - 31 listopada
  • Odcinek 7 - 8 grudnia
  • Odcinek 8 (finał sezonu) - 15 grudnia

To: Witajcie w Derry - opis fabuły

Cztery miesiące po nagłym zniknięciu kolegi z klasy, Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają dowiedzieć się, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele dzieci znika z Derry. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w mieście, gdzie żołnierze witają go wyjątkowo chłodno. W tym miejscu dzieje się coś bardzo niepokojącego.

Witajcie w Derry - Pennywise

arrow-left
Witajcie w Derry - Pennywise
fot. materiały prasowe
arrow-right

W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso.

Premiera To: Witajcie w Derry w HBO Max już 26 października.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  data premiery 
halloween to: witajcie w derry
