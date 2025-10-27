Reklama
Stephen King polecił swoje horrory na Halloween. Nowe To na liście filmów i seriali

Stephen King wybrał 5 filmów i seriali opartych na swoich własnych książkach, które w ocenie mistrza grozy są idealną propozycją na Halloween. Na liście znalazło się m.in. To: Witajcie w Derry, które dziś debiutuje na platformie HBO Max. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
horror 
to: witajcie w derry Stephen King
Instytut materiały prasowe
Co obejrzeć na Halloween? W ostatnich dniach to pytanie zadaje sobie wielu fanów popkultury. Teraz z pomocą w znalezieniu odpowiedzi przyszedł sam Stephen King, który w serwisie Threads polecił internautom 5 filmów i seriali opartych na jego książkach. Zdaniem króla horroru seans tych produkcji w najbliższych dniach może być wyjątkowym przeżyciem. 

Mistrz grozy podzielił się swoimi rekomendacjami w ten sposób, by wybory możliwie najlepiej oddawały klimat jego twórczości. We wskazanych tytułach na próżno szukać taniego wykorzystywania strachu; liczą się tu przede wszystkim niepokojąca atmosfera i psychologiczna głębia postaci. Na liście znajdziemy tak klasyki, jak i świeżynkę - To: Witajcie w Derry, którego pierwszy odcinek możecie już oglądać na HBO Max. 

5 filmów i seriali, które na Halloween poleca Stephen King 

Instytut (2025) - serial niedostępny w polskim VOD

Instytut (2025) - serial niedostępny w polskim VOD
fot. materiały prasowe
Przypomnijmy, że Stephen King nie zawsze wypowiadał się pochlebnie o adaptacjach swoich książek. Prawdopodobniej najgłośniejszym przykładem na tym polu jest początkowa krytyka legendarnego już Lśnienia w reżyserii Stanleya Kubricka. W licznych wywiadach pisarz dawał jednak do zrozumienia, że każde z 5 wymienionych przez niego wyżej dzieł przypadło mu do gustu. 

Źródło: Threads/Stephen King

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  horror 
to: witajcie w derry Stephen King
