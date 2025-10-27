Stephen King polecił swoje horrory na Halloween. Nowe To na liście filmów i seriali

materiały prasowe

Co obejrzeć na Halloween? W ostatnich dniach to pytanie zadaje sobie wielu fanów popkultury. Teraz z pomocą w znalezieniu odpowiedzi przyszedł sam Stephen King, który w serwisie Threads polecił internautom 5 filmów i seriali opartych na jego książkach. Zdaniem króla horroru seans tych produkcji w najbliższych dniach może być wyjątkowym przeżyciem.

Mistrz grozy podzielił się swoimi rekomendacjami w ten sposób, by wybory możliwie najlepiej oddawały klimat jego twórczości. We wskazanych tytułach na próżno szukać taniego wykorzystywania strachu; liczą się tu przede wszystkim niepokojąca atmosfera i psychologiczna głębia postaci. Na liście znajdziemy tak klasyki, jak i świeżynkę - To: Witajcie w Derry, którego pierwszy odcinek możecie już oglądać na HBO Max.

5 filmów i seriali, które na Halloween poleca Stephen King

Instytut (2025) - serial niedostępny w polskim VOD

Przypomnijmy, że Stephen King nie zawsze wypowiadał się pochlebnie o adaptacjach swoich książek. Prawdopodobniej najgłośniejszym przykładem na tym polu jest początkowa krytyka legendarnego już Lśnienia w reżyserii Stanleya Kubricka. W licznych wywiadach pisarz dawał jednak do zrozumienia, że każde z 5 wymienionych przez niego wyżej dzieł przypadło mu do gustu.

