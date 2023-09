Odtwórca Freddy'ego Kruegera poleca horrory na Halloween: "Niedoceniany, świetny i paskudny film"

Robert Englund, który grał Freddy'ego Kruegera w Koszmarze z ulicy Wiązów, polecił horrory, które warto obejrzeć podczas tegorocznego Halloween. Poniżej możecie znaleźć jego rekomendacje.

Jak poinformowało Bloody Disgusting, Robert Englund podzielił się swoimi ulubionymi horrorami podczas wydarzenia Terror Con. Choć na liście jest kilka tytułów, które na pewno znacie, to aktor wymienił także kilka mniej popularnych perełek, które warto zobaczyć.

Ta lista zmienia się razem ze mną, więc po prostu wymienię kilka z nich.w filmiei szwedzkie Let the Right One In.bardzo dobrze się starzeje. [...] Oczywiście,

Kocham horrorw reżyserii Briana De Palma. Naprawdę świetny film. Najlepszy split screen w historii kina. Margot Kidder, William Finley - moi ulubieni szaleni lekarze wszechczasów. Postać przecina dwie dziewczyny w połowie, ponieważ chce się kochać z jedną z nich - jakie okropne i szalone to jest?! William Finley, wspaniały aktor. Możecie go zobaczyć także w The Fury i niskobudżetowym filmie Tobe Hoopera, Eaten Alive. Kocham. Angela Bettis w May. Wszyscy powinniście zobaczyć May w the Halloween. Niedoceniany, świetny i paskudny film.