Halloween zabija - pierwsze recenzje filmu w sieci. Czy Michael Myers zdobył serca krytyków?

fot. materiały prasowe

Na Festiwalu Filmowym w Wenecji swoją premierę miał horror Halloween zabija. Krytycy, którzy widzieli produkcję zamieścili w sieci swoje recenzje. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes film ma 14 recenzji, z czego 7 jest pozytywnych i 7 negatywnych, co daje wynik 50 procent dobrych opinii ze średnią oceną 5,3/10.

W pozytywnych recenzjach chwalony jest mroczny klimat produkcji. Dobre oceny zbiera również brutalność, z jaką przedstawione są morderstwa Michaela, które ocierają się o tematykę gore i szokują, ale w dobrym stylu. Pozytywne opinie film otrzymuje również za próbę komentarza społecznego związanego z krytyką systemu. Całkiem nieźle sprawdza się również koncepcja, gdzie to mieszkańcy miasta mają walczyć z Michaelem i poznajemy, w jaki sposób zabójca odcisnął piętno na innych postaciach, nie tylko na trzech głównych bohaterkach.

Za to w negatywnych recenzjach możemy przeczytać o niektórych przedziwnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o morderstwa dokonywane przez Michaela oraz o głupocie pewnych postaci, która uderza w IQ widza. Jeden z krytyków nazwał nawet film równie bezwartościową kontynuacją jak te, które zniszczyły franczyzę. Natomiast inny twierdzi, że przez to, że wiemy o kolejnej kontynuacji, która trafi w 2022 roku do kin, to nie czuć ciężaru sytuacji, grozy i napięcia, jakie powinny towarzyszyć walce z Myersem.