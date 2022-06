Halo - twórcy o pracy nad 2. sezonem. Wyciągają wnioski z krytyki?

fot. Paramount

Serial Halo zebrał mieszane recenzje, więc twórcy mają sporo materiału, z którego mogą wyciągnąć wnioski w 2. sezonie, nad którym obecnie pracują. Kiki Wolfkill, producentka serialu w rozmowie z Total Film zdradza, że analizują wszystkie opinie o serialu - te pozytywne oraz te negatywne - aby wyciągnąć wnioski, co poprawić w 2. sezonie, by dać widzom lepszy serial. To zdecydowanie optymistyczny komentarz, który nie jest tak często spotykany.

Halo - producentka o serialu.

- Patrzymy na wszystkie opinie, dobre i złe, o każdym odcinku. T o są rzeczy, które pozwolą nam wyciągnąć wnioski i nauczyć się na błędach pracując nad 2. sezonem. Tak jak uczyliśmy się wiele rzeczy podczas pracy nad pierwszym sezonem, która pozwoli nam robić to lepiej. Czytamy wszystko.

Dodaje, że scenarzyści wytrwale pracują nad 2. sezonem. Ma nadzieję, że uda im się rozpocząć prace na planie jeszcze w 2022 roku.

Halo jest serialem platformy Paramount+, która w formie SkyShowtime ma w przyszłości zadebiutować w Polsce. Potencjalna data nie jest znana.