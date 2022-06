Disney+ w Polsce. Najciekawsze filmy i seriale młodzieżowe: stare hity z Disney Channel i nowości

Fot. Disney+

Choć długo trzeba było czekać na tę chwilę, od 14 czerwca 2022 roku Disney+ jest dostępne w Polsce. Na platformie streamingowej jest naprawdę dużo tytułów, a część z nich do tej pory nie była dostępna w naszym kraju, między innymi Ms. Marvel czy High School Musical: The Musical. Mimo że można się w tym wszystkim łatwo pogubić, to wybraliśmy najciekawsze propozycje dla młodzieży w serwisie. Pierwsza miłość, młodzi superbohaterowie i absolutne klasyki. Zobaczcie sami, co warto obejrzeć na Disney+.

Najciekawsze filmy i seriale młodzieżowe (DISNEY+)

W poniższej galerii znajdziecie zarówno klasyki, jak i nowości. W zestawieniu są między innymi takie produkcje jak Zakochana złośnica, Twój Simon i Papierowe miasta. Dla fanów k-popu znajdzie się za to film o zespole Blackpink. Zobaczcie sami.

Akwamaryna - komedia o dwóch dziewczynach, które znalazły w swoim basenie syrenę.

Hity, które pamiętamy z Disney Channel (DISNEY+)

Dla części z was te produkcje to całe dzieciństwo i czasy świetności Disney Channel. Seriale takie jak Czarodzieje z Waverly Place, Nie ma to jak hotel czy Link not found były kiedyś hitami i znał je niemal każdy nastolatek. Przypomnijcie sobie, jak płakaliście na Randce z gwiazdą, czy śmieliście się na Boskiej przygodzie Sharpay.

Czarodzieje z Waverly Place