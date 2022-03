Halo Infinite - na kooperację poczekamy dłużej. Nowy tryb nie wystartuje razem z 2. sezonem

fot. Microsoft

Początek maja to dla fanów Halo Infinite otwarcie nowego sezonu. To również dzień, w którym do produkcji miał wreszcie zostać dołączony tryb kooperacji. Niestety ten ponownie został opóźniony. Zespół odpowiedzialny za rozwój gry poinformował, że zmuszony jest przesunąć jego wprowadzenie, ale nowa data nie została ujawniona.

Jak zaznaczono w komunikacie, opóźnienie wprowadzenia rozgrywki co-op do Halo Infinite wynika po prostu z konieczności poświęcenia większej ilości czasu, by odpowiednio wdrożyć ją do otwartego świata. Dotyczy to zarówno zabawy online dla czterech graczy oraz lokalnie dla dwóch na podzielonym ekranie. Jak informują twórcy, szczególnie rozgrywka na podzielonym ekranie sprawia im sporo problemów, których nie uda się wyeliminować do 3 maja - daty startu 2. sezonu gry.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.