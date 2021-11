Halo Infinite z efektownym zwiastunem live action. Master Chief staje do walki!

fot. Microsoft

Halo Infinite to bez wątpienia najważniejsza premiera końcówki 2021 roku i Microsoft postanowił odpowiednio uczcić to wydarzenie, a do sieci trafił nowy zwiastun tej produkcji. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z klasycznym materiałem CGI czy przygotowanym na silniku gry wideo, bo zamiast tego postawiono na efektowny trailer live-action. Całość wygląda świetnie i z pewnością fani marki nie mieliby nic przeciwko, by podobną jakość zafundował serial, który w 2022 roku ma pojawić się na platformie Paramount+. Zobaczcie sami.

W sieci pojawił się też krótszy zwiastun, który prezentuje starcie Master Chiefa z potężnym przeciwnikiem. Widzimy tu również zastosowanie nowego gadżetu, czyli linki z hakiem.

Halo Infinite zadebiutuje 8 grudnia 2021 roku na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Warto również przypomnieć, że darmowy tryb multiplayer został udostępniony graczom już w połowie listopada i cieszy się dużym zainteresowaniem.