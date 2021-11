Halo Infinite - darmowy multiplayer już dostępny. MIcrosoft zaskoczył graczy

fot. Microsoft

Microsoft przygotował naprawdę miłą niespodziankę dla wszystkich fanów Halo. Podczas streamu z okazji 20-lecia marki Xbox niespodziewanie (nie licząc wcześniejszych plotek) wypuszczono do sieci wersję beta trybu sieciowego z Halo Infinite. Multiplayer nie tylko dostępny jest za darmo dla wszystkich zainteresowanych, ale też pozwoli na przeniesienie uzyskanych postępów do pełnej wersji gry, która zadebiutuje 8 grudnia.

Gracze, którzy zdecydują się na rozpoczęcie swojej przygody z wersją beta, otrzymają dostęp do pełnej zawartości z pierwszego sezonu, czyli wszystkich map i trybów rozgrywki. Testy dostępne są na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X, a wkrótce mają trafić również do xCloud, czyli usługi gry w chmurze od giganta z Redmond.

Zobaczcie też premierowy zwiastun pierwszego sezonu zatytułowanego Heroes of Reach.