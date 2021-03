Halo: Infinite może zadebiutować jesienią 2021 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Microsoft

Halo Infinite miało być tytułem startowym konsol Xbox Series S/X, który wprowadziłby graczy w nową generację konsol i pokazał pełnię jej możliwości. Z planów tych jednak zrezygnowano i bez wątpienia przyczyniły się do tego niezbyt pozytywne reakcje na pierwszy pokaz rozrywki z tej właśnie produkcji. Podjęto decyzję, by przenieść debiut na bliżej nieokreślony termin w roku 2021. Teraz poznaliśmy prawdopodobną datę premiery, którą przypadkiem mógł ujawnić Verlon Roberts, jeden z aktorów głosowych.

Roberts wziął udział w podcaście Fadam and Friends, w którym powiedział, że z tego co wie, Halo Infinite może trafić na rynek w listopadzie tego roku, a więc rok po pierwotnie planowanym terminie. Oczywiście do informacji tych warto podchodzić z dystansem do czasu oficjalnego potwierdzenia lub zdementowania tych doniesień przez Microsoft.