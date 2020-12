Halo Infinite tylko na Xbox Series X/S i PC? Plotka powróciła ze zdwojoną siłą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft

Pierwszy pokaz rozgrywki z Halo Infinite, delikatnie mówiąc, nie przypadł do gustu miłośnikom serii o Master Chiefie. Materiał spotkał się z bardzo negatywnym przyjęciem, co ostatecznie doprowadziło do zmiany daty premiery z listopada tego roku na niesprecyzowany jeszcze termin w roku 2021. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki sugerujące, że zmiany na tym się nie skończą i... tytuł ten nie trafi też na konsole Xbox One. Teraz pogłoski te powróciły.

Pewien internauta zauważył, że na profilu Linkedin jednego z deweloperów przy grze Halo Infinite wymieniono jedynie dwie platformy - Xbox Series X/S oraz PC. To wystarczyło, by dyskusja na temat platform, na które zmierza ta produkcja, rozpoczęła się na nowo. Szczególnie, że w sieci nadal jest głośno o problemach Cyberpunk 2077 na konsolach poprzedniej generacji.

https://twitter.com/JoeMiller101/status/1341336489414828032

Całą sytuację skomentował John Junyszek, który w 343 Industries odpowiada za kontakty ze społecznością. Na swoim Twitterze opublikował krótką, ale bardzo wymowną wypowiedź, w której zaprzeczył wszelkim plotkom.

https://twitter.com/Unyshek/status/1341435348648247296