fot. Microsoft

Microsoft postanowił nie trzymać graczy dłużej w niepewności i oficjalnie potwierdził debiut serii Halo na PS5. Co więcej, nie chodzi o przeniesienie jednej z już dostępnych gier, lecz o zupełnie nową pozycję — remake kampanii fabularnej z pierwszej odsłony serii.

Halo: Campaign Evolved pozwoli graczom ponownie przeżyć klasyczną kampanię, solo lub w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech osób. Całość napędza silnik Unreal Engine 5, a twórcy zapowiadają, że oprócz wiernego odtworzenia znanych misji, broni i pojazdów, wprowadzą również pewne usprawnienia oraz nową, dotąd niesprecyzowaną zawartość fabularną. Remake trafi nie tylko na PS5, ale także na PC oraz Xbox Series X|S.

Halo: Campaign Evolved na PS5 - gameplay

Poniżej możecie zapoznać się z fragmentem rozgrywki z pierwszej misji, The Silent Cartographer.

Podczas transmisji na żywo poinformowano również, że Campaign Evolved nie będzie jednorazowym wyjątkiem — seria Halo ma stać się multiplatformowa. Ujawnił to Brian Jarrard, community manager w Halo Studios.

Jako osoba ze społeczności wiem, że gracze są podekscytowani możliwością powitania przyjaciół z innych platform. To oznacza jeszcze więcej Halo dla wszystkich. To naprawdę nowa era. Od teraz Halo będzie dostępne także na PlayStation, zaczynając od Halo: Campaign Evolved.