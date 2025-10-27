Microsoft postanowił nie trzymać graczy dłużej w niepewności i oficjalnie potwierdził debiut serii Halo na PS5. Co więcej, nie chodzi o przeniesienie jednej z już dostępnych gier, lecz o zupełnie nową pozycję — remake kampanii fabularnej z pierwszej odsłony serii.
Halo: Campaign Evolved pozwoli graczom ponownie przeżyć klasyczną kampanię, solo lub w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech osób. Całość napędza silnik Unreal Engine 5, a twórcy zapowiadają, że oprócz wiernego odtworzenia znanych misji, broni i pojazdów, wprowadzą również pewne usprawnienia oraz nową, dotąd niesprecyzowaną zawartość fabularną. Remake trafi nie tylko na PS5, ale także na PC oraz Xbox Series X|S.
Halo: Campaign Evolved na PS5 - gameplay
Poniżej możecie zapoznać się z fragmentem rozgrywki z pierwszej misji, The Silent Cartographer.
Podczas transmisji na żywo poinformowano również, że Campaign Evolved nie będzie jednorazowym wyjątkiem — seria Halo ma stać się multiplatformowa. Ujawnił to Brian Jarrard, community manager w Halo Studios.
