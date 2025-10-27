Reklama
Halo wreszcie na PS5! Zapowiedziano remake zatytułowany Campaign Evolved

Na potwierdzenie tych plotek, przecieków i spekulacji trzeba było długo czekać, ale teraz nie ma już żadnych wątpliwości: Halo zmierza na PlayStation 5.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  halo 
halo: campaign evolved
Halo: Campaign Evolved fot. Microsoft
Microsoft postanowił nie trzymać graczy dłużej w niepewności i oficjalnie potwierdził debiut serii Halo na PS5. Co więcej, nie chodzi o przeniesienie jednej z już dostępnych gier, lecz o zupełnie nową pozycję — remake kampanii fabularnej z pierwszej odsłony serii.

Halo: Campaign Evolved pozwoli graczom ponownie przeżyć klasyczną kampanię, solo lub w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech osób. Całość napędza silnik Unreal Engine 5, a twórcy zapowiadają, że oprócz wiernego odtworzenia znanych misji, broni i pojazdów, wprowadzą również pewne usprawnienia oraz nową, dotąd niesprecyzowaną zawartość fabularną. Remake trafi nie tylko na PS5, ale także  na PC oraz Xbox Series X|S.

Halo: Campaign Evolved na PS5 - gameplay

Poniżej możecie zapoznać się z fragmentem rozgrywki z pierwszej misji, The Silent Cartographer.

Podczas transmisji na żywo poinformowano również, że Campaign Evolved nie będzie jednorazowym wyjątkiem — seria Halo ma stać się multiplatformowa. Ujawnił to Brian Jarrard, community manager w Halo Studios.

Jako osoba ze społeczności wiem, że gracze są podekscytowani możliwością powitania przyjaciół z innych platform. To oznacza jeszcze więcej Halo dla wszystkich. To naprawdę nowa era. Od teraz Halo będzie dostępne także na PlayStation, zaczynając od Halo: Campaign Evolved.

Źródło: news.xbox.com

Paweł Krzystyniak
