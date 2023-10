"Wszyscy muzułmanie są jak Hamas" - po polubieniu takich tweetów Tarę Strong wyrzucono z serialu

CBC

Firma Bandit Mill Animation podjęła decyzję o zwolnieniu Tary Strong, jednej z najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych aktorek głosowych, którą mogą kojarzyć m.in. fani animacji DC i Lokiego (podłożyła w nim głos Pannie Minutce), z obsady nadchodzącego serialu animowanego Boxtown. Taki obrót spraw jest konsekwencją ostatnich działań Strong w serwisie X, w którym wielokrotnie zabierała ona głos na temat ataku Hamasu na Izrael, lubiąc bądź udostępniając także niezwykle kontrowersyjne wypowiedzi.

Wśród tweetów, które aktorka zdecydowała się podać dalej (ślady tych działań zniknęły już z profilu Strong), było m.in. stwierdzenie, że "wszyscy muzułmanie są tacy sami jak radykalna organizacja terrorystyczna Hamas" bądź też sugestia, że każdy, kto wspiera teraz Autonomię Palestyńską, jest "współwinny popełnianych przez Hamas zbrodni". "Ściana" kobiet w tej chwili wygląda jednak w tej materii bardziej subtelnie:

https://twitter.com/tarastrong/status/1710681812299841799

https://twitter.com/tarastrong/status/1711519462766309684

https://twitter.com/tarastrong/status/1711181889703440526

W reakcji na działania Strong Bandit Mill Animation opublikowało na platformie X oświadczenie, w którym firma ogłasza zakończenie współpracy z aktorką:

Głęboko wierzymy w to, że przestrzeń publiczna nakłada na nas obowiązek bycia ostrożnym w kwestii publikowanych w sieci wiadomości szerzących nienawiść i fałszywych informacji. To samo dotyczy naszej obsady i ekipy. To nie była trudna decyzja. (...) Nasze serca są teraz z palestyńskimi i izraelskimi dziećmi i rodzinami, które ucierpiały w wyniku wciąż trwającego konfliktu.

https://twitter.com/BoxtownOfficial/status/1714066255836000607

Strong do tego komunikatu odniosła się także na X:

Właśnie dowiedziałam się z Twittera! Myślę, że tak właśnie dzieje się, kiedy prosisz fanów o pomoc w stworzeniu produkcji. Zwalnianie za bycie Żydem. Cieszę się, że pomogłam wam zdobyć pieniądze na Kickstarterze. Usuńcie proszę mojego emaila z bazy i módlcie się za moją rodzinę w Izraelu i Strefie Gazy.

W reakcji na ten wpis scenarzysta Boxtown, Spencer Rothbell, zauważył, że Żydem (Alex Hirsch) jest aktor podkładający głos drugiej z najważniejszych postaci w serialu, jak również współtwórca historii do pilota produkcji.

W sieci pojawiają się głosy, by Tarę Strong usunąć również na stałe z obsady serialu Loki.

