Kulisy powstania Hamleta, czyli pierwszy zwiastun Hamneta. Czy to będzie hit po wpadce Eternals?

Wielu widzów zapomniało już o znakomitym i nagrodzonym Oscarem Nomadlandzie od Chloe Zhao po porażce finansowej Eternals i niesmaku, który pozostał po tym projekcie MCU. Reżyserka w końcu wraca do reżyserowania i oferuje coś nowego. Jak wypada pierwszy zwiastun Hamneta?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Chloé Zhao 
Hamnet fot. Focus Features
Kariera Chloe Zhao jest pełna wzlotów i upadków. Reżyserka otrzymała dwa Oscary za Nomadland, który został jeszcze dwukrotnie nominowany w innych kategoriach, a potem teoretycznie czekała ją świetlana przyszłość w Kinowym Uniwersum Marvela. Niestety Eternals zostało fatalnie przyjęte przez krytyków i publiczność - był to pierwszy "zgniły" film MCU w serwisie Rotten Tomatoes, który poniósł też klęskę finansową. Reżyserka po tej wtopie postanowiła zrobić sobie kilkuletnią przerwę od reżyserowania, ale w końcu powróciła z nowym filmem.

Oto pierwszy zwiastun filmu Hamnet. Myślicie, że pozwoli reżyserce wrócić na prostą i odnosić kolejne sukcesy?

Premiera filmu jest zaplanowana na Święto Dziękczynienia w USA, a zatem na 27 listopada 2025 roku.

Hamnet - co wiadomo o filmie?

Hamnet to filmowa adaptacja bestsellerowa powieści o tym samym tyle autorstwa Maggie O’Farrell. Za kamerą stoi Chloé Zhao, która napisała również scenariusz wraz z autorką książki. 

Hamnet jest fikcją historyczną, która przedstawia historię Agnes, żony najsłynniejszego pisarza świata - Williama Szekspira. Kobieta stara się pogodzić ze stratą jedynego syna, Hamneta, co staje się podstawą do powstania najsłynniejszej sztuki pisarza zatytułowanej Hamlet.

naEKRANIE Poleca

