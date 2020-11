LEGO Star Wars Holiday Special - komiczny zwiastun filmu. Rey cofa się w czasie do poprzednich trylogii!

fot. materiały prasowe

The Lego Star Wars Holiday Special rozgrywa się w trakcie święta znanego z niesławnego Star Wars Holiday Special. Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose i droidy szykują się do celebracji. Niespodziewanie Rey razem z BB-8 wyruszają na nową przygodę, by lepiej zrozumieć Moc. Odkrywają tajemniczą świątynię Jedi, przez którą zostają wysłani w czasie do kluczowych momentów w historii Gwiezdnej Sagi. Spotykają młodego Luke'a, Vadera, Yodę, a nawet Mandalorianina i Baby Yodę.

Animacja jest zrealizowana w prześmiewczym klimacie znanym z produkcji z serii LEGO. Sam trailer pokazuje śmianie się z kilku aspektów trylogii sequeli.

Jest to jednorazowa świąteczna propozycja dla fanów Gwiezdnych Wojen. Wydarzenia prezentowane w filmie nie są kanoniczne, czyli nie są związane z budowanym spójnym światem historii osadzonym w filmach, serialach, książkach, komiksach i grach.

The LEGO Star Wars Holiday Special - zwiastun

The LEGO Star Wars Holiday Special - premiera zwariowanej animacji już 17 listopada na Disney+.