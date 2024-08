Miley Cyrus odebrała nagrodę Disneya: "Przepraszam, Miki!"

Fot. Disney

Miley Cyrus podczas wydarzenia D23 Expo w Anaheim została uhonorowana nagrodą Legendy Disneya. Wzruszyła się i podziękowała za to wyróżnienie, a także zdradziła fanom mały sekret:

Zdradzę wam mały sekret Legendy Disneya, którego nie powinniście wiedzieć - legendy także się boją. Nawet w tym momencie czuję strach. Różnica polega na tym, że to uczucie nas nie powstrzymuje. I was także nie musi. Możecie każdego dnia iść do przodu mimo strachu. To legendarne - bać się, a i tak coś robić.

Gwiazda zażartowała, że gdy Disney w 2005 roku zmieniał swoją strategię marketingową i stworzył nowe pokolenie gwiazd, łącznie z nią, ktoś mógłby pomyśleć, że została stworzona w laboratorium, ale nic bardziej mylnego:

Ale zdecydowanie nie zostałam stworzona w laboratorium, Gdyby tak było, musiałabym mieć jakiś błąd w systemie, przez który coś popsuło się między 2013 a 2016 rokiem. Przepraszam, Miki!

Piosenkarka, która stała się popularna dzięki głównej roli w hicie Hannah Montana, gdy zaczęła stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu, próbowała desperacko zerwać z łatką gwiazdy Disneya. Jej wizerunek stał się odważniejszy, a wręcz kontrowersyjny, co nie spodobało się wszystkim fanom. Wydaje się jednak, że po burzliwym okresie odnalazła siebie, a jednocześnie zaakceptowała swoje dziedzictwo z Hannah Montana.

Wśród pozostałych Legend Disneya są między innymi: Angela Bassett, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, John Williams, Frank Oz, Kelly Ripa i Harrison Ford.