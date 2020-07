Hannibal - twórca serialu o szansach na 4. sezon

Źródło: materiały prasowe

Hannibal, w którym w głównych rolach wystąpili Hugh Dancy i Mads Mikkelsen, zakończył się na 3. sezonie w 2015 roku. Choć nigdy nie stał się telewizyjnym hitem, zebrał w czasie emisji sporą liczbę oddanych i zaangażowanych fanów, którzy wciąż wierzą w powrót serialu. A warto przypomnieć, ze historia zakończyła się cliffhangerem, który nie przesądził o ostatecznym losie bohaterów.

Twórca serialu, Bryan Fuller, również jeszcze nie stracił nadziei na nakręcenie 4. sezonu.

Jestem pełen nadziei. Najlepsze w tym jest to, że jeśli ponownie się spotkamy [z Hannibalem i Willem] i zajmie to pięć, sześć, siedem lub więcej lat, to tak właśnie długo będą oni zbiegami. Fabuła zaczęłaby się od tego momentu. Tak byśmy ją zaadaptowali.

Fuller wspomina również o zmianach, jakie wprowadziłby w ewentualnym 4. sezonie serialu:

Mogłoby być słonecznie i parno w przeciwieństwie do zimnego, srogiego Toronto. Myślę, że byłoby fajnie, gdyby [serial] był słoneczny, duszny i plażowy. To byłaby całkiem nowa temperatura dla tego kina.

Stacja NBC, w której emitowano Hannibala, nie ma w planach prac nad nowym sezonem. Jednak warto wspomnieć, że telewizja CBS zamówiła serial Clarice, który ma opowiedzieć historię agentki Clarice Starling po wydarzeniach z Milczenia Owiec. Fuller często wskazywał, że właśnie adaptacja takiej historii pojawiłaby się w czwartym sezonie, dając mu wiele interesujących możliwości.

To będzie ciekawe sprawdzić, co się stało dalej... i czy kiedykolwiek pojawi się miniserial Milczenie Owiec z tą obsadą.