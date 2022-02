Hannibal - Avatar Jamesa Camerona miał wpływ na serial. Poznaj szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Hannibal to serial, który opowiada o toksycznej relacji między agentem FBI, Willem Grahamem i zabójcą, którego tropi, doktorem Hannibalem Lecterem. W finale 2. sezonu możemy zobaczyć scenę, w której Hannibal dźga nożem Willa, a następnie mówi, że pozwolił mu "zobaczyć" jego prawdziwe ja. Okazuje się, że ta sekwencja była inspirowana widowiskiem Avatar Jamesa Camerona.

Showrunner serialu, Bryan Fuller, w rozmowie z Entertainment Weekly stwierdził, że w produkcji Will i Hannibal są dla siebie jedynymi osobami, które mogą się zrozumieć, zobaczyć kim są naprawdę i zaakceptować to. Stwierdził, że wyrażenie "I see you" (Widzę cię) w języku Na'vi, rasy kosmitów z Avatara ma bardzo głębokie znaczenie, ponieważ to oznacza również, że się kogoś w pełni rozumie.

Hannibal - finałowa scena z 2. sezonu

Fuller stwierdził, że inspirował się Avatarem, jeśli chodzi o kwestię, w której Hannibal mówi do Willa, że pozwolił mu się zobaczyć.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.