O czym będzie Diuna: Proroctwo? Dżihad Butleriański jako tło opowieści

fot. Max

Serial Diuna: Proroctwo przeszedł przez wiele problemów i zmian, ale wygląda na to, że wszystko powinno pójść już z górki. Niedawno w sieci zadebiutował nowy zwiastun z okazji trwającego NYCC 2024. W trakcie wydarzenia showrunnerka i producentka wykonawcza produkcji Max, Alison Schapker, opowiedziała o tym, o czym właściwie opowie serial dziejący się na dziesięć tysięcy lat przed wydarzeniami znanymi z filmów Denisa Villeneuve'a.

Diuna: Proroctwo - komentarze twórczyń

Serial opowiada o powstaniu zakonu Bene Gesserit. Jego członkinie mogliście poznać w filmach Denisa Villeneuve'a jeśli je widzieliście. Akcja dzieje się na 10 000 lat przed filmami, ale to nadal daleka przyszłość od naszej rzeczywistości. Akcja dzieje się też po Wielkiej Wojnie z Maszynami. Ludzkość pokonała sztuczną inteligencję i myślące maszyny są obecnie zakazane. Nasza rasa jest w stanie przebudowy po wojnie. Czasem żartujemy, że to takie średniowiecze w uniwersum Diuny. Wielkie szkoły powstają, a jedną z nich jest szkoła Bene Gesserit. Przedstawimy, jak urosły one w sile.

Główne role w serialu odegra Emily Watson oraz Olivia Williams, które wcielają się w siostry z rodziny Harkonnenów. Opowiedziały o swoich bohaterkach.

Czytałam scenariusz i był on naprawdę świetny. Harkonnenowie to bardzo, ale to bardzo pokręcona rodzina już od samego początku. Valya i Tula miały traumatyczne dzieciństwo, które się odkrywa wraz z rozwojem historii. Mimo tego postanowiły spróbować zapanować nad przyszłością ludzkiej rasy. Nie ma rzeczy, której by nie zrobiły, żeby tego nie osiągnąć. - mówiła Emily Watson. Kocham, że historia opowiada o tych dwóch rodzinach, które próbują uszczknąć sobie trochę terenu. A konsekwencje tego są odczuwalne przez tysiące lat. [...] Nasz serial opowiada historię o ludziach za pomocą mitów i legend. Aktorzy to lubią. - dodała Olivia Williams.

Akcja rozgrywa się 10 000 lat przed wydarzeniami z Diuny. Serial opowiada o siostrach Valyi i Tuli Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon znany jako Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, która napisała również scenariusze do odcinków, oraz Anna Foerster, która wyreżyserowała kilka epizodów. W serialu zagrali Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Diuna: Proroctwo – premiera odbędzie się 17 listopada na platformie Max.