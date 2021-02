Happily - zwiastun mrocznej komedii romantycznej. Świeżość w gatunku?

fot. materiały prasowe

Happily opowiada o małżeństwie (Joel McHale i Kerry Bishe), którzy odkrywają, że ich przyjaciele ich nienawidzą przez to, jak ich związek jest idealny. Kiedy odwiedza ich tajemniczy nieznajomych, ich świat wywraca się do góry nogami. Zaczynają kwestionować lojalność dziwnych przyjaciół.

Za kamerą stoi BenDavid Grabinski (Are You Afraid of the Dark?), który jest też autorem scenariusza. Jack Black, Spencer Berman, Ross Kohn i Nancy Leopardi są producentami.

Happily - zwiastun

W obsadzie są również Stephen Root, Paul Scheer, Breckin Meyer, Natalie Zea, Natalie Morales, Shannon Woodward, Charlyne Yi, Kirby Howell-Baptiste, i John Daly.

Happily - premiera w USA odbędzie się w kinach i na VOD już 19 marca 2021 roku. Na razie nie wiadomo, w jakiej formie film trafi na ekrany w Polsce i innych krajach Europy.