Harley Quinn - Batman i Catwoman opiszą swoje uczucia... piosenką. Nightwing w 3. sezonie

Warner Bros./HBO Max

Od kilkunastu dni wiemy już, że 3. sezon Harley Quinn zadebiutuje na platformie HBO Max 28 lipca - najpierw widzowie obejrzą premierowe 3 odcinki, natomiast kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień. Zwiastun nadchodzącej odsłony serii wyjawił m.in., że zobaczymy w niej reżysera obu części Strażników Galaktyki i filmu Legion samobójców: The Suicide Squad, Jamesa Gunna, jak również - w nieznanej na razie formie - Trybunał Sów.

Na tym jednak nie koniec. Scenarzyści Patrick Schumacker i Justin Halpern w trakcie rozmowy z fanami na Instagramie ujawnili, że w 3. sezonie Harley Quinn pojawi się Nightwing. Ma to być "bardzo konkretna wersja tej postaci", pokazana w "bardzo konkretnej tonacji". Co ciekawe, na ekranie powinni mu towarzyszyć inni członkowie Rodziny Batmana. W innym odcinku zobaczymy z kolei złoczyńcę Music Meistera. Zaważy on na losach Mrocznego Rycerza i Catwoman, którzy będą wyznawać swoje uczucia względem siebie w ramach piosenki.

Scenarzyści przyznali dodatkowo, że w przyszłości - najprawdopodobniej w 4. sezonie - chcieliby wprowadzić do ekranowej opowieści Red Hooda i Power Girl. Ewentualnie pojawienie się drugiej z nich może również ustawić podwaliny pod implementację w obrębie produkcji koncepcji multiwersum.