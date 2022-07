W Arrowverse pojawią się kolejne postacie z Tajemnic Smallville? Padły 3 nazwiska

materiały prasowe

Fani Arrowverse doskonale wiedzą, że cieszący się przed laty dużą popularnością także w naszym kraju serial Tajemnice Smallville miał istotny wpływ na powstawanie późniejszych projektów superbohaterskich stacji The CW. Związki między franczyzami przybrały na sile szczególnie w czasie crossoveru Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, w trakcie którego zobaczyliśmy Toma Wellinga i Ericę Durance, wcielających się ponownie w role Clarka Kenta i Lois Lane z alternatywnej Ziemi.

Teraz showrunner produkcji Superman i Lois, Todd Helbing, w wywiadzie dla serwisu Looper przyznał, że jest on otwarty na pojawienie się w obrębie Arrowverse kolejnych postaci z Tajemnic Smallville - producent podaje nawet konkretne nazwiska aktorów:

Flashem Musiałem zostawić pracę nadpodczas Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach. Nie miałem szczęścia i okazji na to, aby spotkać się z kimś z ekipy Tajemnic Smallville. Uwielbiam jednak to, co oni zrobili z postaciami Toma i Eriki, że są małżeństwem, że farma została ukazana tak ikonicznie. Chciałbym, by tych dwoje pojawiło się także w naszym serialu. Nie wiem jeszcze, w jaki sposób dołączylibyśmy ich do naszej historii, ale to byłaby świetna zabawa.

Później Helbing przyznał, że w Supermanie i Lois z chęcią zobaczyłby także portretującego w Tajemnicach Smallville Lexa Luthora, Michaela Rosenbauma:

Wiecie co? To byłby doskonały pomysł (by Rosenbaum pojawił się jako złoczyńca w Supermanie i Lois - przyp. aut.). On jest fantastyczny! Był tak wspaniałym Lexem.