Czy będzie drugi sezon Pingwina? Matt Reeves przerwał milczenie!

fot. Max

Producent wykonawczy Pingwina, Matt Reeves został zapytany w rozmowie z Zoe Kravitz o prace nad ewentualnym drugim sezonem. Wygląda na to, że rozmowy o przyszłości serialu trwają!

Pingwin – wypowiedź Matta Reevesa

Tak, rozmawiamy z showrunnerką, Lauren [LeFranc] o zrobieniu kolejnego sezonu. To było wyjątkowe doświadczenie. Czuję się po prostu naprawdę szczęśliwy. Te postacie nie należą do mnie; należą do całego świata. Wszystko sprowadza się do tego, czy potrafisz do tego podejść w sposób wyrażający coś naprawdę osobistego.

Na razie nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji o przedłużeniu Pingwina o kolejny sezon.

Pingwin – fabuła, gdzie obejrzeć

Serial jest spin-offem kinowego hitu Batman. Pokazuje losy tytułowego bohatera, który będzie próbował przejąć władzę w Gotham po śmierci największego gangstera w mieście. Okazuje się jednak, że będzie musiał pokonać wielu rywali, by to osiągnąć. W główną rolę wciela się Colin Farrell.

Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu Pingwina jest dostępne na platformie Max.