Koronawirus według Vanessy Hudgens. W sieci wrze po komentarzach aktorki [WIDEO]

Vanessa Hudgens prowadziła transmisję na żywo na swoim Instagramie, w którym rozmawiała ze swoimi fanami, w większości osobami młodymi. Podczas pogawędki padł temat koronawirusa i przemyślenia aktorki spotkały się z bardzo burzliwymi reakcjami w sieci. W mediach społecznościowych wrze.

Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie została zapytana o przesunięcie zaplanowanego wyjazdu do Londynu z powodu pandemii koronawirusa, prawdopodobnie aż do lipca. Hudgens stwierdziła, że przesunięcie o taki czas to jakaś bzdura. Najwyraźniej aktorka nie traktuje poważnie sytuacji, bo stwierdziła, że rozumie istnienie wirusa i szanuje to, ale jednocześnie powiedziała takie słowa sytuacji z wirusem: "Nawet, jeśli wszyscy go złapią, ludzie umrą. Jest to straszne, ale jednocześnie nieuniknione".

To te słowa sprawiły, że fani nie pozostawili suchej nitki na aktorce, zarzucając jej egoizm, bezmyślność i brak serca. Podkreślają jej, że śmierć nie jest nieunikniona i można jej uniknąć, jeśli wszyscy zastosują się do wytycznych i zostaną w domach. Cały wydźwięk wypowiedzi Vanessy Hudgens jest tym bardziej koszmarny, jeśli spojrzy się na statystyki: tysiące ludzi umarło już z powodu pandemii koronawirusa, a coraz więcej osób ulega zarażeniu. Nic więc dziwnego, że wszyscy tak na to zareagowali, a wideo z jej słowami stało się wiralem.

Sama aktorka odniosła się do sprawy 17 marca w godzinach wieczornych w InstaStories na Instagramie. Twierdzi, że jej słowa zostały wyciągnięte z kontekstu i nie o to jej chodziło. Sama siedzi w domu i zachęca każdego do tego samego, ale... czy ktokolwiek w tej chwili jej wierzy, gdy młoda aktorka wykazała się bezduszną ignorancją?

Następnie opublikowała oświadczenie na Twitterze z przeprosinami, bo jak twierdzi, zdała sobie sprawę, iż jej słowa były nieczułe i niestosowne w obliczu sytuacji z jaką zmaga się świat. Okazuje się, że pomimo posiadania prawie 40 mln obserwujących na Instagramie, dopiero teraz zdała sobie sprawę, jaką wagę mogą mieć jej słowa. Patrząc na komentarze jej postu, mało kogo przekonała tymi kilkoma zdaniami...

https://twitter.com/VanessaHudgens/status/1240014528366043136

Na jej słowa reagują też osoby z branży w sposób bardzo krytyczny. Niektórzy nie dowierzają,że mogła ona to powiedzieć, a inni, jak scenarzysta John Francis Daley stwierdził coś boleśnie prawdziwego: tak wygląda sytuacja, gdy publicyści są także na kwarantannie bez stałego kontaktu z gwiazdami.

https://twitter.com/JohnFDaley/status/1239999704659660800

https://twitter.com/italiaricci/status/1240009983783079936

Oceńcie sami, mając świadomość kontekstu wypowiedzi:

Vaness Hudgens - znane role

Przypomnijmy, że Vanessa Hudgens znana jest z takich filmów jak Bad Boys for Life, Księżniczki z faweli (zdążyła zagrać w sequelu) czy komedii romantycznej Świąteczny rycerz. Najbardziej znaną jej rola jest oczywiście popularna seria High School Musical. Próbowała też sił w kinie artystycznym jak Spring Breakers z 2012 roku.